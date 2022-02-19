Правда ли, что вакцинированные болеют коронавирусом меньше дней

Как выяснилось, у полностью вакцинированных взрослых, переживших прорывную инфекцию SARS-CoV-2 — когда вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую вакцина призвана предотвратить, — вероятность развития лонгковида была примерно на 50% ниже. Для получения результата были обобщены и проанализированы 15 исследований, изучавших связь между вакцинацией и длительным коронавирусом.

В восьми исследованиях особое внимание уделялось тому, снижает ли вакцинация до инфицирования риск лонгковида. Шесть из этих исследований показали, что у вакцинированных людей после заражения коронавирусом реже наблюдались признаки длительного коронавируса по сравнению с невакцинированными.