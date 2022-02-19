Правда ли, что вакцинированные болеют коронавирусом меньше дней

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Правда ли, что вакцинированные болеют коронавирусом меньше днейЭто подтвердили учёные
Специалисты Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании подтвердили результаты предыдущих исследований, посвящённых влиянию вакцинации на развитие длительного коронавируса, или лонгковида.
Как выяснилось, у полностью вакцинированных взрослых, переживших прорывную инфекцию SARS-CoV-2 — когда вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую вакцина призвана предотвратить, — вероятность развития лонгковида была примерно на 50% ниже. Для получения результата были обобщены и проанализированы 15 исследований, изучавших связь между вакцинацией и длительным коронавирусом.
В восьми исследованиях особое внимание уделялось тому, снижает ли вакцинация до инфицирования риск лонгковида. Шесть из этих исследований показали, что у вакцинированных людей после заражения коронавирусом реже наблюдались признаки длительного коронавируса по сравнению с невакцинированными.
Источник: New Atlas