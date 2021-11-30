Правда ли, что вакцины не защищают против нового омикрон-штамма COVID-19

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Правда ли, что вакцины не защищают против нового омикрон-штамма COVID-19Нужно дождаться результатов исследований
Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал поспешными выводы о том, что существующие вакцины против коронавируса менее действенны против обнаруженного омикрон-штамма.
Ранее Стефан Бансель, глава Moderna, заявил, что существующие вакцины менее эффективны против омикрон-штамма, а на разработку и производство новых видов вакцин могут потребоваться месяцы.
Альтштейн заявил, что глава Moderna не имеет права делать подобные заявления, потому что еще не прошло достаточно времени, чтобы это выяснить.
Пока предполагается, что какое-то действие вакцин сохранится, но точно это будет известно через две-три недели. Для точных выводов необходимо провести опыт. Для этого нужны выделенный вирус, иммунная сыворотка, привитые разными вакцинами люди
Анатолий Альтштейн
Вирусолог
Источник: Лента.ру