Правда ли, что вакцины не защищают против нового омикрон-штамма COVID-19

Ранее Стефан Бансель, глава Moderna, заявил, что существующие вакцины менее эффективны против омикрон-штамма, а на разработку и производство новых видов вакцин могут потребоваться месяцы.



Альтштейн заявил, что глава Moderna не имеет права делать подобные заявления, потому что еще не прошло достаточно времени, чтобы это выяснить.