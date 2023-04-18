Правда ли, что заболевания полости рта ведут к артриту

По словам учёного, люди с хроническими болезнями дёсен хуже поддаются лечению ревматоидного артрита. Проблема в том, что бактерии полости рта через трещины в дёснах проникают в общий кровоток и активируют иммунный ответ, в конечном итоге влияющий на собственные белки организма, что вызывает обострение артрита.

«Если бактерии полости рта проникают внутрь и неоднократно вызывают иммунные реакции, связанные с ревматоидным артритом, это может затруднить его лечение. Когда врачи сталкиваются с пациентами с артритом, которые не реагируют на лечение, стоило бы убедиться, что они не упустили основное заболевание дёсен, вполне поддающееся лечению», — объяснила Орандж.

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