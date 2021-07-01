Правильное питание с детства влияет на умственные способности

Согласно опубликованным данным, дети, которые питаются органической едой, лучше справляются с тестами жидкостного интеллекта и имеют лучшие показатели рабочей памяти. По мнению исследователей, дело может быть в том, что правильное питание, в отличии от фастфуда, богато питательными веществами, необходимыми для мозга. В частности, речь о жирных кислотах, витаминах и антиоксидантах.

Потребление еды быстрого приготовления, напротив, негативно сказывается на когнитивных способностях. Отмечается, что дети, которые питаются им имеют более низкие успехи в академическом развитии.

“В нашем исследовании мы нашли лучшие результаты в жидком интеллекте и рабочей памяти с более высоким потреблением органических продуктов питания и более низким потреблением фаст-фуда”, — поделился ведущий автор Хорди Юлвес.