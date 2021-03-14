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«Правило пяти секунд» при падении еды на пол был развеяно учёным
Даже на чистом с виду полу могут быть опасные микроорганизмы
Радио Sputnik взяло интервью у руководителя группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрея Шестакова, в рамках которого он развеял «правило пяти секунд» при падении еды на пол.
По мнению специалиста, не стоит брать во внимание этот принцип, поскольку поднять и съесть можно лишь те продукты, которые упали на чистый стол.
”Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено”, — поделился Шестаков.
Кроме того, он отметил, что и на чистом с виду полу есть принесенные с улицы опасные бактерии и вируса. В частности, на полу могут быть микроорганизмы от другого человека и животного, которые для кого-то безопасны, а для кого-то могут обернуться летальным исходом.