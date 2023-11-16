Правительства сразу пяти стран стали жертвами хакеров

Этот эксплойт, известный как CVE-2023-37580, был нацелен на почтовый сервер Zimbra Collaboration с целью кражи данных электронной почты, учётных данных пользователей и токенов аутентификации.

Первый случай использования эксплойта произошёл в Греции в конце июня. Злоумышленники, обнаружившие уязвимость, отправили электронные письма с эксплойтом в одну из правительственных организаций.

Пользователи, перешедшие по ссылке во время входа в свою учётную запись Zimbra, стали жертвами хакерской атаки, их данные электронной почты были скомпрометированы, а киберпреступники получили контроль над их аккаунтами.

Zimbra опубликовала исправление для уязвимости на Github уже 5 июля, но массовое распространение эксплойта началось позже, так как многие пользователи не обновили вовремя программное обеспечение.

В середине июля группа киберпреступников Winter Vivern с помощью этого эксплойта атаковала правительственные организации в Молдове и Тунисе. Позже неизвестный злоумышленник использовал уязвимость для получения учётных данных членов правительства Вьетнама.

Последний случай использования эксплойта, описанный группой анализа угроз Google — кража токенов аутентификации с почтового сервера правительства Пакистана. Эти токены используются для доступа к заблокированной или защищённой информации.