Правительство Китая начнёт развивать индустрию шлемов VR

Программу предложило Министерство промышленности и ещё четыре соответствующих ведомства. Отмечается, что к концу 2026 года общий объём китайской индустрии виртуальной реальности, в том числе сопутствующее оборудование, ПО и приложения, превысит 350 миллиардов юаней, около $48,56 млрд.

В плане указано и о том, что большие усилия будут направлены на создание и развитие 100 опорных предприятий с мощным инновационным потенциалом и влиянием в отрасли. А объём продаж терминалов виртуальной реальности должен превысить 25 млн единиц.