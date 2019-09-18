Правительство может вынудить "Аэрофлот" продать "Победу"

”«Аэрофлот» — сильная компания, которая умеет создавать лоукостеры, а другие наши компании пока не научились это делать. Поэтому, если она сделает на эти деньги следующий лоукостер и потом будет продавать компании на рынок, как инкубатор, то она будет продавать их компаниям-конкурентам. В этом случае у нас появится несколько лоукостеров, что позитивно скажется на рыночной конкуренции”, — рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Напомним, что еще в августе этого года глава ФАС России выступал с предложением по приватизации “Победы”. Но тогда глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, что вопрос об отделении ”Победы” от “Аэрофлота” не обсуждался.