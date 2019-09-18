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Правительство может вынудить "Аэрофлот" продать "Победу"

И заняться созданием нового лоукостера
Со слов главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева стало известно, что ведомство предложило “Аэрофлоту” заняться привлечением инвестиционных денег, чтобы продать в конечном итоге 25% плюс одна акция дочерней авиакомпании “Победа”. Вырученные средства, в свою очередь, компании предложили потратить на создание еще одного отечественного лоукостера.

”«Аэрофлот» — сильная компания, которая умеет создавать лоукостеры, а другие наши компании пока не научились это делать. Поэтому, если она сделает на эти деньги следующий лоукостер и потом будет продавать компании на рынок, как инкубатор, то она будет продавать их компаниям-конкурентам. В этом случае у нас появится несколько лоукостеров, что позитивно скажется на рыночной конкуренции”, — рассказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Напомним, что еще в августе этого года глава ФАС России выступал с предложением по приватизации “Победы”. Но тогда глава Минтранса РФ Евгений Дитрих рассказал, что вопрос об отделении ”Победы” от “Аэрофлота” не обсуждался.

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