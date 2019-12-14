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Правительство насильно заставит еще больше компаний принимать карты "Мир"

При этом в связи с этим их расходы увеличатся
Как стало известно, российское правительство официально внесло в Государственную думу России законопроект, согласно которому различные торговые площадки-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате карты, привязанные к национальной платежной системе "Мир". Также текст закона описывает процедуру, согласно которой планомерно будет снижен порог выручки для введения такой обязанности.

”Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг”, — рассказали представители правительства.

Важно отметить, что прямо сейчас безналичные платежи составляет более 60% от общей массы всех платежей. При этом россияне чаще всего предпочитают оплачивать товары, работы и услуги с помощью безналичных форм оплаты. По расчетам экспертов, у тех компаний, которые не принимали к оплате карты “Мир”, после принятия нового законопроекта повысятся расходы в размере от 0,5% до 1,8% от карточного оборота.