Правительство насильно заставит еще больше компаний принимать карты "Мир"

”Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг”, — рассказали представители правительства.

Важно отметить, что прямо сейчас безналичные платежи составляет более 60% от общей массы всех платежей. При этом россияне чаще всего предпочитают оплачивать товары, работы и услуги с помощью безналичных форм оплаты. По расчетам экспертов, у тех компаний, которые не принимали к оплате карты “Мир”, после принятия нового законопроекта повысятся расходы в размере от 0,5% до 1,8% от карточного оборота.