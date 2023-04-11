Наука и технологии
15:04, 11 апреля 2023
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Правительство отказалось выдать круглосуточный доступ ФСБ к данным о пассажирах такси

Это серьёзная финансовая нагрузка

АНО «Цифровая экономика», в наблюдательный совет которой входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минцифры Максут Шадаев, раскритиковала предложенный ФСБ проект правительственного постановления о круглосуточном доступе ведомства к данным такси в режиме реального времени.

Правительство отказалось выдать круглосуточный доступ ФСБ к данным о пассажирах такси

Фото: Phonoteka.org

Как отмечается, в правительстве сочли, что нынешняя редакция проекта, предложенного ФСБ, предполагает, что доступ к информации о платежах и геолокациях будут обязаны передавать не только сервисы такси, но все организаторы распространения информации. Также речь идёт о некорректной формулировке по части понятия «электронного мониторинга геолокации»: не указано и потому непонятно, чьё местоположение нужно предоставлять ФСБ — пассажира или всё-таки водителя. К тому же стоит учесть, что ФСБ уже получает от операторов связи всю запрашиваемую информацию в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Со своей стороны участники рынка такси утверждают, что в случае принятия такого решения, компании понесут «многомиллиардные» затраты. Об этом говорят и в АНО «Цифровая экономика».

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