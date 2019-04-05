Правительство перекроет Facebook и Twitter доступ к личной информации россиян

Организация под названием «Цифровая экономика» выступила с предложением запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, использовать данные граждан России. Об этом сообщило издание РБК.

Предложения к госпрограмме «Цифровая экономика» для концепции по регулированию данных направлены главе фонда «Сколково» Игорю Дроздову и опубликованы на сайте фонда.

Если предложения примут, то это будет иметь большие последствия для Facebook и Instagram, а также Twitter. По задумке организаторов, поправки должны лишить эти компании «привилегий».

Президент Ассоциации участников рынка больших данных и член совета директоров МегаФона Анна Серебряникова пояснила: «Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса в России. Нельзя при равных условиях предъявлять к российским компаниям более жесткие требования. Кроме того, некоторые иностранные компании, например Facebook, обещали открыть российское представительство или отдельное юридическое лицо, но не открыли. Мы считаем, что такие компании также обязаны соблюдать российское законодательство, иначе они не смогут получить доступ к данным российских граждан».