Правительство планирует запретить комиссии за перевод денег внутри банка

Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физлиц и признали недопустимой комиссию для внутрибанковских переводов, на которые часто жалуются пользователи. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на полученную документацию.

Ведомства подготовили и отправили в правительство доклад с результатами анализа. В нём предлагается законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона.

Также банки в обязательно будут присоединены к будущей системе быстрых переводов Центробанка. В этой системе планируется установить комиссию за перевод не более 3 рублей.

Ведомства признали Сбербанк монополистом в области подобных переводов — на его долю приходится 94% всех переводов со счетов и карт через сайты и мобильные приложения. При этом перевод в другой регион оценивается в 1%, но не более тысячи рублей.

В ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Тинькофф-банке, «Русском стандарте» и «Открытии» журналистов заверили, что комиссия при внутрибанковских переводах не берётся с клиентов, в не зависимости от региона. Но учитывая доминирование Сбербанка в этой области, большинство клиентов такую комиссию всё же платит.