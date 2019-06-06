Правительство прикроет Яндекс от ФСБ и блокировок

Правительство России защитит компанию Яндекс от чрезмерного административного давления. Об этом рассказало информационное агенство Интерфакс со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

Акимов сообщил: «Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали».

В начале недели в сети появилась информация, что ФСБ запросила ключи шифрования сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, но компания отказывается их передать. За аналогичный отказ год назад на территории России заблокировали Telegram.