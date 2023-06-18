Правительство продлило программу генетических исследований до 2030 года

Федеральная программа развития генетических технологий, начавшаяся в 2019 году, будет продлена до 2030 года. Это решение было принято правительством в соответствии с указом президента России. Основная цель продлённой программы — создание новых гибридов и сортов растений, пород животных и аквакультуры с использованием генетических технологий. Также планируется разработка научно-технологической продукции для медицины, сельского хозяйства и промышленности. Внедрение научно-технологических результатов в промышленное производство также является важной частью программы.

За четыре года работы программы были созданы три мирового уровня центра геномных исследований. Они занимаются прорывными исследованиями в области геномных исследований и генетических технологий. В центрах задействованы 14 организаций и 945 специалистов, включая молодых исследователей. Центры осуществляют кооперативные исследования и разработки, вовлекая внешние научные коллективы для ускорения развития генетических технологий.

В 2022 году был создан Национальный центр генетических ресурсов растений на базе ФИЦ Всероссийского института генетических ресурсов растений Н. И. Вавилова, а также планируется создание трёх национальных биоресурсных центров. Они будут заниматься формированием, сохранением, развитием и использованием биологической коллекции, включая промышленные микроорганизмы, автохтонные сорта винограда и сельскохозяйственных животных.

С 1 сентября 2024 года начнёт действовать закон о государственной системе в области генетической информации. Курчатовский институт будет оператором этой системы, а Национальная база генетической информации будет создана для обеспечения национальной безопасности и охраны жизни и здоровья граждан. Она будет гарантировать суверенитет в хранении и использовании генетических данных и обмену информацией между государственными органами и владельцами таких данных. В настоящее время тестовая версия программного обеспечения Национальной базы генетической информации уже создана.