Правительство РФ попросило программистов переделать программы для работы на процессорах «Эльбрус» и «Байкал»

Как подчёркивает источник, пока в отрасли настороженно относятся к этой просьбе. По словам Валентина Макарова, президента ассоциации «Руссофт», существует два риска, на которые разработчики обращают внимание прежде всего. Первый — вся документация, регламентирующая отношения в этой сфере, может быть пересмотрена, т.е. будут ли в дальнейшем закупать компьютеры с российскими ПО остаётся под вопросом. Второй — коронавирус, из-за которого могут быть перебои с поставками и невозможность наращивать необходимые производственные мощности. Эти вопросы пока не решены.

По мнению Алексея Смирнова, гендиректора компании «Базальт СПО», российское ПО, разработанное под Intel, не будет работать с процессорами «Байкал» и «Эльбрус». Он подчеркнул, что даже если «Байкал» и выпустит 600 тысяч процессоров в 2025 году, то с ERP от 1С работать будут не более 10 тысяч. Всё это пока говорит о невыгодности содержания технической поддержки под разработку и адаптацию существующего ПО под будущие российские процессоры.