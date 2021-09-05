Правительство РФ призвало студентов учиться на операторов беспилотников и специалистов по робототехнике

В список включено 55 профессий и 35 специальностей, среди которых «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», робототехника, а также много сервисных и социальных направлений. Как сказано на сайте правительства, студенты, которые выберут эти специальности, смогут рассчитывать на дополнительные 4 тысячи рублей к стипендии, при наличии достижений в учёбе. «Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики», – отмечено в документе.

Также отмечается, что предыдущий список был принят в 2014 году, а многие специальности, которые в нём содержались, потеряли актуальность и приём на них был прекращён.