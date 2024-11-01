Правительство РФ утвердило новые требования для майнеров криптовалют

Нормативные акты были приняты в соответствии с законом о легализации майнинга, подписанным президентом 8 августа 2024 года и вступившим в силу 1 ноября. Теперь заниматься майнингом смогут только зарегистрированные ИП и организации, которые должны быть внесены в специальный реестр ФНС. В случае превышения лимита энергопотребления физическим лицам придется зарегистрироваться в качестве ИП.

Кроме того, новые правила обязывают майнеров сообщать в ФНС об объеме добытой криптовалюты и идентификаторах адресов, куда поступает эта валюта. Операторы майнинговой инфраструктуры должны обеспечивать надежность своих услуг и защищать обрабатываемую информацию.

Также предусмотрены правила для ведения реестра майнеров и операторов, а информация из реестров может быть передана различным государственным органам. Ограничения на майнинг могут вводиться в регионах при риске дефицита электроэнергии. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что новое регулирование обеспечивает стабильность и надежность системы майнинга в России.