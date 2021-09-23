В России не будут наказывать за пропаганду нападений на школы

Речь идёт о расширении УК РФ статьёй 207.3 («Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан или нанесение вреда собственному здоровью»). За нарушение данной статьи предлагалось либо штрафовать на сумму от 300 до 700 тыс рублей, либо ограничивать свободу сроком до трёх лет, сообщает TJ.

Также предусматривалось и ужесточение наказания, если преступление повлекло причинение вреда человеку или иные тяжкие последствия. В таком случае злоумышленнику могли дать максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Но, как выяснилось, в правительстве России эту инициативу не поддержали. В качестве причины была отмечено, что описанные в поправке деяния уже «могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера».