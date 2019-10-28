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Правительство России подало в суд за интервью с геем на YouTube
Вопросом уже занимается МВД России
Первый замглавы МВД России Александр Горовой рассказал, что ведомство возбудило административное дело в связи с интервью на YouTube-канале Real Talk. В видео, напомним, дети берут интервью у мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.
Чуть ранее запрос в МВД был направлен от лица вице-спикера Госдумы Петра Толстого. По итогу в отношении организатора съемок еще 8 октября было возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также в ходе расследования были установлены как место проведения съемок, так и личности тех, кто принимал в этом участие.
На данный момент известно, что следователи займутся проверкой действий организаторов на наличие признаков различных преступлений. В случае, если они все же нарушили закон, то против них будет возбуждено соответствующее дело в суде.
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