Правительство России подало в суд за интервью с геем на YouTube

Чуть ранее запрос в МВД был направлен от лица вице-спикера Госдумы Петра Толстого. По итогу в отношении организатора съемок еще 8 октября было возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Также в ходе расследования были установлены как место проведения съемок, так и личности тех, кто принимал в этом участие.

На данный момент известно, что следователи займутся проверкой действий организаторов на наличие признаков различных преступлений. В случае, если они все же нарушили закон, то против них будет возбуждено соответствующее дело в суде.