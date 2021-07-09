Правительство России выбрало «Яндекс» поисковиком по умолчанию в 2021 году

Речь идёт о тех из них, которые будут произведены после 1 июля 2021 года. И в текущем году поисковиком по умолчанию был выбран «Яндекс». Его, как пишет ТАСС, отобрали ещё в декабре 2020-го.

В свою очередь выбор поисковиков для 2022 года стартует уже 21 августа 2021-го. Что интересно, в Минцифры прямо заявили, что производители гаджетов получат выбор: либо самостоятельно назначить поисковик по умолчанию, либо дать пользователям право выбирать. В последнем случае перед ними будет выплывать специальное диалоговое окно.