Правительство России заявило об отслеживании критики власти в Telegram

”Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы министерства культуры. Читаю все критические статьи, которые выходят. Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу”, - поделился министр.

На вопрос о том, есть ли желание у главы Минкультуры завести собственный канал в Telegram, Мединский ответил отрицательно, добавив, что у него банально не хватит на это времени. По его мнению, главной проблемой таких каналов является анонимность. ”Обычно, чем больше анонимности, тем более безапелляционна, предвзята и необъективна критическая позиция. Не надо же отвечать за слова”, - заключил Мединский.