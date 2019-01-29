Правительство США предъявило Huawei два десятка обвинений, включая кражу технологий

Правительство США выдвинуло против китайской компании Huawei Technologies двадцать три обвинения, возбудив против неё уголовное дело.

На данный момент Huawei занимает второе место, обгоняя Apple на рынке смартфонов в мире. 13 из обвинений относятся к финансовому мошенничеству, нарушению санкций против Ирана и отмыванию денег. Оставшиеся 10 — к краже технологий.

Первая порция обвинений вращается вокруг финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) и малоизвестной дочерней компании Skycom, которая была создана для ведения бизнеса в Иране в обход американских торговых санкций. Правительство обвиняет Huawei в сокрытии этого факта.

По второму обвинительному акту Huawei воровала коммерческие секреты оператора T-Mobile. Речь идёт о роботе для тестирования смартфонов под названием Tappy, созданном T-Mobile для имитации человеческих пальцев на экране и кнопках. Предположительно, Huawei захотела создать собственный аналог Tappy для тестирования смартфонов перед отгрузкой их T-Mobile и другим операторам. Для этого инженеры тайно получили доступ к фотографиям и характеристикам Tappy. Более того, сотрудники Huawei обвиняются в краже части робота, чтобы китайские умельцы создали его копию.

Ранее сообщалось, что T-Mobile отсудила у Huawei 4,8 млн долларов в 2017 году и урегулировала свои споры с китайским производителем.