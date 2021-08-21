Правительство США рассказало о самом опасном оружии в космосе

Авторы доклада упоминают новейшие микроволновые установки, ядерное вооружение и боевые лазеры, которые сейчас разрабатывают Россия и Китай. Отмечается, что размещение любых вооружений представляет собой «определённую угрозу».

Под «угрозой» авторы доклада понимают выведение из строя спутников и любой электроники, а также создание в космическом пространстве опасных электромагнитных импульсов. Угрожают ли США перечисленные страны сейчас, не уточняется.