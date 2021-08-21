Правительство США рассказало о самом опасном оружии в космосе

Наука и технологии
Сегодня в 20:46
Правительство США рассказало о самом опасном оружии в космосеКоторое, по мнению исследователей, может угрожать США
Служба исследований Сената США опубликовала доклад об угрозе размещения различного вооружения в космосе. Речь идёт об опасности военных технологий России и Китая, которые, по мнению авторов доклада, несут угрозу безопасности США.
Авторы доклада упоминают новейшие микроволновые установки, ядерное вооружение и боевые лазеры, которые сейчас разрабатывают Россия и Китай. Отмечается, что размещение любых вооружений представляет собой «определённую угрозу».
Под «угрозой» авторы доклада понимают выведение из строя спутников и любой электроники, а также создание в космическом пространстве опасных электромагнитных импульсов. Угрожают ли США перечисленные страны сейчас, не уточняется.