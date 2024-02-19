Правительство США выделило $ 1.5 млрд для поддержки производства полупроводников

В рамках плана по укреплению позиций компании, администрация также предоставит еще $ 1.6 миллиарда федеральных займов. Ожидается, что гранты увеличат производственные мощности компании в штате Нью-Йорк в ближайшие десять лет.

Грант поможет компании расширить существующий завод в штате Нью-Йорк, обеспечивая выполнение контракта с General Motors по выделенному производству чипов для своих автомобилей. Также будет построен новый завод для производства важных чипов, которые в настоящее время не выпускают в США.

GlobalFoundries получит также первый грант правительства, выделенный конкретно на развитие рабочей силы. Будет выделено $ 10 миллионов для поддержки инвестиций компании в обучение новых сотрудников для отрасли.