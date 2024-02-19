Правительство США выделило $ 1.5 млрд для поддержки производства полупроводников

Опубликовано 19 февраля 2024, 17:05
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Правительство США выделило $ 1.5 млрд для поддержки производства полупроводниковВ стране
Администрация президента США объявила о выделение $ 1.5 миллиарда американской компании GlobalFoundries, ставшего одним из первых крупных получателей грантов в рамках программы по оживлению производства полупроводников в стране.
В рамках плана по укреплению позиций компании, администрация также предоставит еще $ 1.6 миллиарда федеральных займов. Ожидается, что гранты увеличат производственные мощности компании в штате Нью-Йорк в ближайшие десять лет.
Грант поможет компании расширить существующий завод в штате Нью-Йорк, обеспечивая выполнение контракта с General Motors по выделенному производству чипов для своих автомобилей. Также будет построен новый завод для производства важных чипов, которые в настоящее время не выпускают в США.
GlobalFoundries получит также первый грант правительства, выделенный конкретно на развитие рабочей силы. Будет выделено $ 10 миллионов для поддержки инвестиций компании в обучение новых сотрудников для отрасли.
Источник:The New York Times
Автор:Булат Кармак
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