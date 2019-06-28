Правительство установит слежку за расходами россиян

“Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов”, — обозначила свою мысль Бэлла Панина. ”Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах”

Что интересно, поделиться какими-то подробностями о предложении руководитель департамента отказалась, отметив, что "идея сырая".