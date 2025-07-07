Правительство утвердило проведение 22-й Международной естественно-научной олимпиады

Опубликовано 07 июля 2025, 01:301 мин.
Правительство утвердило проведение 22-й Международной естественно-научной олимпиадыЭто традиционное мероприятие
Правительство Российской Федерации одобрило проведение 22-й Международной юношеской естественно-научной олимпиады на федеральной территории «Сириус» с 23 ноября по 2 декабря 2025 года.
До 16 июля Минобрнауки России должно утвердить состав оргкомитета, а МИД России — обеспечить выдачу виз участникам и гостям олимпиады.
Это мероприятие является заключительным этапом олимпиадного цикла и важной частью участия сборных команд российских школьников в международных олимпиадах. Традиционно проводится с 2004 года.
«Принять предложение Минпросвещения России, согласованное с образовательным фондом "Талант и успех" и Минфином России, о проведении с 23 ноября по 2 декабря 2025 года на федеральной территории Сириус 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров», — сказано в распоряжении Кабмина.