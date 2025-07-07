В России
Опубликовано 07 июля 2025, 01:30
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Правительство утвердило проведение 22-й Международной естественно-научной олимпиады

Это традиционное мероприятие
Правительство Российской Федерации одобрило проведение 22-й Международной юношеской естественно-научной олимпиады на федеральной территории «Сириус» с 23 ноября по 2 декабря 2025 года.
Правительство утвердило проведение 22-й Международной естественно-научной олимпиады
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До 16 июля Минобрнауки России должно утвердить состав оргкомитета, а МИД России — обеспечить выдачу виз участникам и гостям олимпиады.

Это мероприятие является заключительным этапом олимпиадного цикла и важной частью участия сборных команд российских школьников в международных олимпиадах. Традиционно проводится с 2004 года.

«Принять предложение Минпросвещения России, согласованное с образовательным фондом "Талант и успех" и Минфином России, о проведении с 23 ноября по 2 декабря 2025 года на федеральной территории Сириус 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров», — сказано в распоряжении Кабмина.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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