Правительство Великобритании запретило использовать TikTok, но военные продолжают «сидеть» в соцсети

Чтобы объяснить эту практику, ведомство выпустило специальный пресс-релиз, в котором, в частности, говорится о том, что учётная запись британского Минобороны в TikTok используется для информирования общественности на мировом уровне.

«Учётная запись министерства обороны в TikTok используется, чтобы на мировом уровне информировать о текущих мерах ВС Соединённого Королевства, в том числе нашей работе... по подготовке украинских солдат», — сказано в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на сайте парламента страны.

При этом речь идёт о некоей специальной модели публикации контента, позволяющей безопасно управлять каналом.

«Сообщения... доставляются отдельными системами посредством небольшого количества сотрудников... Сообщения в TikTok... доставляются через стороннее программное обеспечение, и никакие правительственные (или личные) устройства напрямую не используются для публикации», — сказано в сообщении.