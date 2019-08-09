Правительство запретило повышать тарифы на сотовую связь в Крыму

Отдельно ведомство отметило, что ранее жители Республики Крым и Севастополя, пользующиеся услугами российских операторов мобильной связи, получили уведомления об изменении активных у них тарифов. Это вызвало беспокойство у Минкомсвязи, после чего ведомство приняло решение по детальной проработке любых изменений тарифов для жителей этих регионов

”Решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан о повышении тарифов. Мы ради, что нашли взаимопонимание с операторами. Компании, которые планировали повысить тарифы, не станут этого делать”, — подтвердили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.