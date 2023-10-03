Правительство запретило RuStore размещать VPN для скачивания

Сенатор Артём Шейкин призывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России установить новые правила для VPN-сервисов, доступных в официальном магазине приложений RuStore. Он предлагает, чтобы эти сервисы соответствовали российскому законодательству и не предоставляли доступ к запрещённым в России сайтам. Сенатор уже направил соответствующий запрос министру Максуту Шадаеву.

RuStore — это российский магазин приложений для мобильных устройств, созданный при поддержке Министерства цифрового развития. Шейкин предлагает ввести строгие критерии для размещения VPN-сервисов в этом магазине. Один из основных критериев — соблюдение российского законодательства, включая запрет на доступ к заблокированным в России ресурсам.

Согласно предложенным изменениям, Роскомнадзор будет использовать новый критерий для внесения информации в Единый реестр запрещённых сайтов. Теперь такая информация будет включать в себя возможность получения доступа к ограниченным ресурсам на территории России. Эти предложения могут вступить в силу с 1 марта 2024 года, если они будут одобрены.