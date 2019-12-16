Наука и технологии
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Правительство заставляет операторов использовать российское 5G-оборудование
В противном случае у компании нет шансов заполучить вожделенную частоту для сетей пятого поколения
Благодаря изданию CNews стало известно, что государственная комиссия по радиочастотам планирует провести аукцион, в рамках которого будет продаваться доступ к двум региональным лотам 5G-частот в миллиметровом диапазоне. Но что важно, оператор, победивший на аукционе, будет обязан использовать только то оборудование, которое было произведено в России.
Самое забавное, что подобного оборудования на сегодняшний день и в помине нет, так что остается не до конца понятным вопрос того, на чем базировать свою мобильную связь с поддержкой 5G той компании, которая все же выиграет право на аукционе.
Напомним, что изначально вообще планировалось провести аукцион с 11 федеральными лотами, но в результате нескольких переносов их количество сократилось до двух, причем оба из них будут региональными — это означает, что для каждого отдельного региона проведут свой собственный аукцион.