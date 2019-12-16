Правительство заставляет операторов использовать российское 5G-оборудование

Самое забавное, что подобного оборудования на сегодняшний день и в помине нет, так что остается не до конца понятным вопрос того, на чем базировать свою мобильную связь с поддержкой 5G той компании, которая все же выиграет право на аукционе.

Напомним, что изначально вообще планировалось провести аукцион с 11 федеральными лотами, но в результате нескольких переносов их количество сократилось до двух, причем оба из них будут региональными — это означает, что для каждого отдельного региона проведут свой собственный аукцион.