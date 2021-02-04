Право электросамокатов ездить по дорогам пропишут в ПДД России

Представитель Минтранса Владимир Луговенко отметил, что скорость поездки транспортного средства можно будет измерить с помощью специальных средств, пишет Коммерсантъ. В дальнейшем и вовсе предлагается использовать биометрию для её определения.

Каждый электросамокат также предлагается маркировать специальными RFID-метками. В них будет закладываться основная информация об электросамокате, такая, например, как мощность двигателя. К слову, новый закон предлагает ограничить этот показатель 250 Вт, при превышении которых будет необходимо получать права категории M, как у водителей мопедов.

Сроки появления финальной редакции нового ПДД, в котором будут упомянуты электросамокаты, пока неизвестны.