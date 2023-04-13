Правообладатели в США потребовали запретить сочинять ИИ-музыку на песнях их клиентов

Правообладатели в США потребовали запретить сочинять ИИ-музыку на песнях их клиентовЧтобы защитить свои и клиентские права
Одна из крупнейших мировых компаний Universal Music Group (UMG), специализирующаяся на производстве, тиражировании и распространении музыки, обратилась к стриминговым сервисам Spotify и Apple Music с требованием запретить разработчикам чат-ботов, работающих на искусственном интеллекте, доступ к размещённым на сервисах песнях.
Фото: Samesound.ru
В электронных письмах UMG говорит, что опасается нарушения собственных прав на произведения, а также прав музыкантов, которые с правообладателем сотрудничают. Компания обнаружила, что на основе музыки и песен, размещённых на стриминговых сервисах, чат-боты могут обучаться писать собственную музыку по текстовому описанию. Поскольку применение ИИ чат-ботов становится всё шире, то проблема всё весомее.
К примеру, сервис создания искусственным интеллектом музыки по текстовому описанию MusicLM от Google разработчики закрыли от публичного доступа. Отчасти потому, что не менее 1% произведений, которые были созданы с его помощью, напрямую скопированы с существующих композиций.