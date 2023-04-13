Правообладатели в США потребовали запретить сочинять ИИ-музыку на песнях их клиентов

В электронных письмах UMG говорит, что опасается нарушения собственных прав на произведения, а также прав музыкантов, которые с правообладателем сотрудничают. Компания обнаружила, что на основе музыки и песен, размещённых на стриминговых сервисах, чат-боты могут обучаться писать собственную музыку по текстовому описанию. Поскольку применение ИИ чат-ботов становится всё шире, то проблема всё весомее.

К примеру, сервис создания искусственным интеллектом музыки по текстовому описанию MusicLM от Google разработчики закрыли от публичного доступа. Отчасти потому, что не менее 1% произведений, которые были созданы с его помощью, напрямую скопированы с существующих композиций.