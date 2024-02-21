Правоохранители «накрыли» знаменитую хакерскую группировку Lockbit в 11 странах

Эти хакеры известны своей агрессивностью и распространением вымогательского ПО Vx-underground. Ранее Lockbit осуществила мощные целевые атаки на Boeing, TSMC, сеть магазинов сэндвичей Subway и многие другие организации.

Но этой группировкой вплотную занялись правоохранители из 11 стран во главе с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Хакеры из сети Lockbit находились также в 11 странах; всего специалисты, проводившие расследование, уничтожили как минимум 22 Tor-ресурса, связанных с Lockbit.

Параллельно происходила череда арестов, и Lockbit якобы заявила о своём поражении. Официальные лица поспешили отработать повесточку, заявив, что группировка управляется из России.

«Благодаря тесному сотрудничеству нам удалось взломать хакеров, взять под контроль их инфраструктуру, захватить исходный код и получить ключи, которые помогут жертвам расшифровать их системы. С сегодняшнего дня LockBit заблокирована. Мы нанесли ущерб возможностям и, что особенно важно, авторитету группы, которая полагалась на секретность и анонимность», — заявил генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.