Православный мессенджер «Зосима» будет банить за «сквернословие»

Православный мессенджер «Зосима», который разработали в рамках проекта «Спаси и сохрани», получит строгую модерацию контента. По словам Алексея Агапова, главы фонда «Иннотех XXI», пользователи приложения не смогут использовать ненормативную лексику и распространять вредную информацию. За нарушение правил будут применяться меры вплоть до блокировки аккаунта, что, как отмечает Агапов, делает платформу более безопасной для молодёжи.

«Зосима» станет альтернативой популярным западным мессенджерам и будет отличаться функциональностью, включая создание страниц храмов, сбор пожертвований, чаты, фото- и видеоконтент, а также проведение онлайн-трансляций. Агапов уточнил, что приложение создаётся с упором на защиту от взломов и негативного контента, который часто встречается на других платформах. Финальная версия мессенджера должна появиться на основных мобильных платформах весной 2025 года.

Выбор названия для приложения связан с именем святого Зосимы, подчеркнул Агапов. Разработчики стремятся создать пространство, которое будет соответствовать моральным и духовным принципам православия. Это, по мнению авторов проекта, особенно важно для привлечения детей и молодёжи, которые должны иметь доступ к безопасной информационной среде.