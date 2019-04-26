МТС засудят за помощь спецслужбам во взломе Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал иск на оператора МТС. Об этом Козловский рассказал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Причиной иска стал взлом аккаунта Telegram правозащитника три года назад. Как поясняет Козловский, во время атаки МТС отключил ему прием SMS и мобильный Интернет. В результате, о ней не стало известно вовремя.

Козловский подал иск к МТС иск о возмещении морального вреда. Сумма иска чисто символическая — 1 рубль, правозащитник хочет, чтобы МТС признали не выполнившим обязанностей по защите данного абонента, а также «получить больше информации о возможной роли в этом спецслужб». Рассматривать иск будет Таганский суд.

Отметим, что МТС уже признала избыточным отключение SMS-оповещений для активиста Козловского. Сотрудник, превысивший свои полномочия, уже уволился уже в 2016 году вскоре после проверки и получения выговора.