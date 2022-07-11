«Праздник» продолжается: в России заблокируют ещё больше VPN-сервисов

Часть из них очень популярна, часть известна лишь некоторым пользователям. При этом известно, что в ближайшем будущем регулятор планирует заблокировать свыше десятка различных VPN.

На данный момент известно, что в России перестанут работать Browsec VPN, VPN Proxy Master, Melon VPN, VPN-super unlimited proxy, Windscribe VPN и VPN RedCat secure unlimited. Что интересно, некоторые из них уже были ранее замечены в категории «недружественного ПО». Но несмотря на это, до последнего не блокировал к ним доступ.

Отметим, что в последние пару недель Роскомнадзор активно борется с программным обеспечением, используемым для обхода блокировок. Так, ещё в начале июля был опубликован другой список с «запрещёнными» VPN-сервисами. Тогда в него вошли семь проектов.