Предприниматели начали брать повышенную плату с блогеров

По его словам, в последнее время блогеры слишком часто стали докучать его просьбами дать мороженое бесплатно в обмен на пост в Instagram. А учитывая, что по его мнению, большинство из их подписчиков боты, то он еще больше возмущен такой наглостью “интернет-знаменитостей”.

”Нам действительно все равно, блогер ли вы и сколько у вас подписчиков. Мы никогда не дадим вам бесплатное мороженое в обмен на пост в социальной сети. Оно стоит буквально $4, но для вас теперь $8. #InfluencersAreGross”, — говорится в сообщении CVT в Instagram.