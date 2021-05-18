Наука и технологии
Сегодня в 08:01
Предрелизная версия iOS 14.6 рассекретила новые беспроводные наушники Apple
С активным шумоподавлением и в чёрном цвете
Согласно недавним утечкам, сегодня, 18 мая, Apple должна представить свои новые наушники — AirPods 3. Так это или нет, узнаем совсем скоро.
Но куда интереснее то, что удалось найти нашим коллегам с 9to5Mac. Они обнаружили в коде предрелизной версии iOS 14.6 ещё неанонсированные беспроводные наушники Beats Studio Buds.
Судя по имеющейся информации, устройство получит чёрную расцветку, активное шумоподавление и вакуумную конструкцию. Также новые наушники Beats будут поддерживать функцию вызова голосового ассистента Siri.
Учитывая, что релиз девайса может быть приурочен к запуску Apple Music с поддержкой музыки без потери качества, ожидать старта продаж новинки можно ближе к июню.
К сожалению, никакого упоминания AirPods 3 в iOS 14.6 RC не нашлось.