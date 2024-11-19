Председатель КНР на встрече G20 заявил, что ИИ не должен «игрой для богатых»

Кроме того, Си заявил, что Китай поддерживает развивающиеся страны и пообещал «увеличить количество инициатив по оказанию помощи» в сфере технологий.

В ходе встречи Си также отметил важность «управления глобальной торговлей», чтобы построить мировую экономику, «характеризующуюся открытостью». Так он ответил главам других стран, входящих в G20, обеспокоенных тем, что «зелёный» переход — на электромобили и биодизель — может сделать их зависимыми от Китая. В этом ключе Си «предостерёг других участников от протекционизма во имя "зелёного" и низкоуглеродного развития».