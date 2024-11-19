Опубликовано 19 ноября 2024, 11:151 мин.
Председатель КНР на встрече G20 заявил, что ИИ не должен «игрой для богатых»И призвал к общему контролю за этой сферой
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран-участниц G20 в Бразилии заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны превратиться в «игру богатых стран и состоятельных людей». Политик подчеркнул необходимость активного международного управления ИИ, а также сотрудничества в сфере этих технологий.
Кроме того, Си заявил, что Китай поддерживает развивающиеся страны и пообещал «увеличить количество инициатив по оказанию помощи» в сфере технологий.
В ходе встречи Си также отметил важность «управления глобальной торговлей», чтобы построить мировую экономику, «характеризующуюся открытостью». Так он ответил главам других стран, входящих в G20, обеспокоенных тем, что «зелёный» переход — на электромобили и биодизель — может сделать их зависимыми от Китая. В этом ключе Си «предостерёг других участников от протекционизма во имя "зелёного" и низкоуглеродного развития».
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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