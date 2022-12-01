Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина на работу в Яндекс

Когда появилась информация о том, что Алексей Кудрин увольняется с поста главы Счётной палаты и переходит на работу в Яндекс, он сам от каких-либо комментариев отказался. Но на заседании СФ, проходившем 30 ноября, Валентина Матвиенко обратилась к Кудрину со словами о появлении Совета Федерации в топе Яндекса.

«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе Яндекса», — сказала Матвиенко.