Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина на работу в Яндекс

01:44, 01 декабря 2022
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина на работу в ЯндексПожелав появления Совета Федерации в топе Яндекса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход бывшего главы Счётной палаты в Яндекс.
Фото: Bloomberg.com
Когда появилась информация о том, что Алексей Кудрин увольняется с поста главы Счётной палаты и переходит на работу в Яндекс, он сам от каких-либо комментариев отказался. Но на заседании СФ, проходившем 30 ноября, Валентина Матвиенко обратилась к Кудрину со словами о появлении Совета Федерации в топе Яндекса.
«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе Яндекса», — сказала Матвиенко.