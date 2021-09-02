Председатель союза машиностроителей РФ назвал автомобили Lada равными по качеству Ford, Kia и Hyundai

Чемезов подчеркнул, что модельный ряд Лады не только не уступает названным иномаркам, но и превосходит их по качеству. Также он коснулся и китайских автомобилей, подчеркнув превосходство российского автопрома.

Отметим, президент компании Автоваз Николя Мор в одном из интервью подчеркнул, что в течение пяти лет бренд Lada выведут на более высокий ценовой сегмент.