Председатель союза машиностроителей РФ назвал автомобили Lada равными по качеству Ford, Kia и Hyundai

Наука и технологии
Сегодня в 05:31
Председатель союза машиностроителей РФ назвал автомобили Lada равными по качеству Ford, Kia и HyundaiВ течение 5 лет Лада станет ещё лучше и дороже
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках открытого урока для московских школьников сказал, что российские автомобили Лада по качеству ничем не уступают мировым брендам Ford, KIA и Hyundai.
Чемезов подчеркнул, что модельный ряд Лады не только не уступает названным иномаркам, но и превосходит их по качеству. Также он коснулся и китайских автомобилей, подчеркнув превосходство российского автопрома.
Отметим, президент компании Автоваз Николя Мор в одном из интервью подчеркнул, что в течение пяти лет бренд Lada выведут на более высокий ценовой сегмент.