Председатель ВАК рассказал, когда можно использовать нейросеть для диссертаций

Нейросети могут помочь при написании диссертаций, если соблюдать правила заимствования, считает председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки Владимир Филиппов.

Он отметил, что нейросеть, например, Chat GPT, может написать текст, но важно правильно его оформить, так как нейросеть использует куски из работ других авторов, например, Эйнштейна или Ленина. Если ВАК проверит такой текст на антиплагиат и обнаружит некорректные заимствования, учёный будет наказан. Поэтому использование нейросети допустимо, но только с соблюдением всех правил.

Филиппов подчеркнул, что искусственный интеллект использует идеи из уже опубликованных текстов, на которые распространяются авторские права. Нужно быть осторожным с присвоением чужих идей, так как за каждой формулировкой стоит конкретная идея, которую защищает автор.