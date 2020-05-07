Предсказан рост цен на товары и услуги после окончания изоляции

Так, судя по его словам, после отмены массовой изоляции, может случиться такое, что в самый короткий промежуток времени значительно увеличится спрос на некоторые товары и услуги. При этом он отметил, что это никак не связано с тем, что люди за время карантина смогли подкопить деньги чтобы начать их тратить.

”Товары в экономсегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции”, — рассказал Карпов, уточняя, что цены будут резко повышаться преимущественно в премиальном сегменте. При этом он также отметил, что пока что не идет речи о том, что повышение цен будет носить массовый характер — по словам эксперта, каждый предприниматель будет волен сам решать, делать это или нет.