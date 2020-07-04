Предсказан рост киберхулиганства российскими школьниками на ЕГЭ

”Важно понимать, что все последние годы школьники параллельно с учебой этот вопрос изучали. Сейчас, когда время ЕГЭ отсрочено и все школьники превратились в большой условный нейромозг, очень многие из них решают эту задачу. А с учетом того, что школьники выигрывают олимпиады по информатике, математике, я думаю, что этот нейромозг может быть значительно сильнее людей, которые отвечают за информационную безопасность при проведении ЕГЭ, даже элементарно по численности”, - заявил Сачков.

К слову, он еще в апреле 2020 года озвучивал мысль, согласно которой в случае, если школьники будут сдавать ЕГЭ в онлайн-формате, они могут устроить "большие киберсюрпризы". Но даже несмотря на то, что ученики несколько последних месяцев учебного года провели дома, учась в дистанционном формате, власти страны все же решили провести итоговый экзамен в очном формате.