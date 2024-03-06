Предсказана миграция как минимум 140 млн человек из-за глобального потепления

Божич заявил, что к 2050 году порядка 140 млн человек из Африки, Южной Азии и Латинской Америки станут вынужденными переселенцами в силу изменения климата, которое приведёт к потере пахотных земель, а прибрежные районы начнут всерьёз деградировать из-за постоянного подтопления, вызванного повышением уровня моря. Глобальное потепление вызовет острую конкуренцию за пищу и воду.

По словам Божича, развивающиеся страны могут быть разорены войнами и станут ещё беднее, что также станет дополнительным фактором миграции. Он призвал срочно принимать меры для борьбы с последствиями глобального потепления.