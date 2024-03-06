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Наука и технологии
Опубликовано 06 марта 2024, 01:28
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Предсказана миграция как минимум 140 млн человек из-за глобального потепления

Вследствие войн и голода
Бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Божич обрисовал удручающую картину недалёкого будущего, которое может стать следствием глобального потепления, если ничего не изменится.
Предсказана миграция как минимум 140 млн человек из-за глобального потепления

© Ferra.ru

Божич заявил, что к 2050 году порядка 140 млн человек из Африки, Южной Азии и Латинской Америки станут вынужденными переселенцами в силу изменения климата, которое приведёт к потере пахотных земель, а прибрежные районы начнут всерьёз деградировать из-за постоянного подтопления, вызванного повышением уровня моря. Глобальное потепление вызовет острую конкуренцию за пищу и воду.

По словам Божича, развивающиеся страны могут быть разорены войнами и станут ещё беднее, что также станет дополнительным фактором миграции. Он призвал срочно принимать меры для борьбы с последствиями глобального потепления.

Источник:Report
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#природа
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#Климат
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#Глобальное потепление
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#мир