Предсказано уменьшение количества банкоматов

“Их количество, безусловно, будет снижаться, то, что мы видим, глобальный тренд заключается в том, что за период пандемии на 20% снизилось снятие наличных по всему миру. Просто потому что людям это становится менее нужно”, — поделился мнением эксперт.

Кроме того, он отметил, что в будущем банкоматы будут выступать в качестве инфраструктурной части, которой банки будут между собой делиться. По его словам, вкладывание банками денег в реализацию собственный сетей — неэффективное занятие. Кроме того, оно невостребовано клиентами. Эксперт предсказал, что времена, когда в торговом комплексе располагалось по пять-шесть банкоматов — останутся в прошлом.