Представитель Apple пожаловалась на нехватку темнокожих и женщин среди программистов

По её словам, необходимо увеличивать число женщин и темнокожих разработчиков в профессиональном сообществе. Хэйр заявила о развитии Apple образовательной программы Entrepreneur Camp, целью которой является открытие предприятий, специально основанных и возглавляемых женщинами. Она также заявила: «Наша цель — преодолеть системные проблемы в технологической сфере, начиная с обучения программированию и заканчивая созданием бизнеса. Женщины сталкиваются с препятствиями на разных уровнях жизни, мы помогаем их преодолеть».

По словам Хэйр, Apple — одна из технологических компаний, которые уже давно выступают за равенство и разнообразие. В прошлом году Apple направила миллионы долларов на создание большего количества академий и образовательных центров для женщин и чернокожих.