Представитель Nvidia заявила, что разработка архитектуры Vera Rubin идёт без сбоев

Кресс опровергла опасения отраслевых аналитиков по поводу «пузыря» на рынке искусственного интеллекта, подчеркнув переход отрасли от вычислений с использованием центральных процессоров к графическим процессорам.

Что касается конкуренции с ASIC, Кресс подчеркнула роль Nvidia во всём процессе разработки ИИ, от обучения до логического вывода, используя «7 различных чипов» для ускорения вычислений по сравнению с линейкой продуктов ASIC. Она также подчеркнула важность CUDA, отметив «улучшение производительности в X-факторе».

Крое того, Кресс заверила, что чипы Vera Rubin и сетевая инфраструктура уже готовы, и их запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Выпуск рассматривается как значительный шаг вперед в индустрии искусственного интеллекта.