Представитель Путина прокомментировал появление на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar

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Представитель Путина прокомментировал появление на Украине завода по производству беспилотников BayraktarЕсли кратко, то ничего хорошего из этого выйдет
Накануне появилась информация о планах Украины запустить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.
Теперь же новость об этом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, появление на Украине подобного завода приведёт к его уничтожению. Сделано это будет в рамках демилитаризации страны.
Факт создания такого объекта, который сразу же подпадёт под тему демилитаризации, лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции.
Дмитрий Песков
Напомним, что ранее о покупке земельного участка на Украине турецкой компанией Baykar Makina заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар. По его словам, земля была приобретена под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar.