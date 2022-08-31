Представитель российского МИД обвинила Microsoft в том, что компания управляется американскими силовиками

По словам Захаровой, Microsoft, как и другим американским IT-компаниям нет смысла придумывать себе «русских хакеров», потому что подобные силу уже существуют в США в лице официальных властей. Захарова сослалась на отчёт Microsoft, выдержанный в духе русофобии, в котором говорится, в частности, что некая российская хакерская группировка «Seaborgium хайли лайкли действует в государственных интересах России».

Захарова отметила, что МИД России уверено, что Microsoft, как и многие другие американские IT-корпорации, активно используются властями США для прикрытия прямой киберагрессии против России, а также для реализации информационных кампаний.

К ним подключаются не только технологии той же Microsoft, но и «диванные хакеры», в том числе с привлечением пресловутой IT-армии Украины.

«Американская корпорация вновь обвиняет нашу страну в злонамеренной деятельности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. В обоснование этого приводится туманная схема кражи учётных записей с целью продвижения, как они говорят, российской пропаганды в странах НАТО», — заявила Мария Захарова.